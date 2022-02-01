Переговоры Путина и Джонсона перенесены на 2 февраля 2022 Фото: REUTERS

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перенесены на среду, 2 февраля.

Беседа политиков состоится во второй половине дня, сообщил журналистам представитель главы британского правительства.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Джонсона во вторник, 1 февраля, не состоятся.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер Великобритании аявлял, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы. Также он поручил главам МИД и Минобороны соединенного королевства ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации». Сам Джонсон, вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, рассказал о планах провести телефонный разговор с российским лидером.