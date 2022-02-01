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Общество1 февраля 2022 12:51

Мезенцев заявил об упрочении отношений Минска и Москвы в ответ на западные санкции

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на усиление санкционного давления
Мария ПАВЛОВА
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Дмитрий Мезенцев заявил, что на санкционное давление Запада Россия и Белоруссия ответят углублением сотрудничества.

Дмитрий Мезенцев заявил, что на санкционное давление Запада Россия и Белоруссия ответят углублением сотрудничества.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия и Белоруссия усилят взаимодействие в области экономической интеграции в ответ на усиление санкционного давления. Об этом заявил во вторник 1 февраля Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Белоруссии и России», - цитирует Мезенцева ТАСС.

Мезенцев отметил, что уровень экономической интеграции, взаимопонимания и партнерства в отношениях правительств, министерств и регионов России и Белоруссии позволяет найти адекватный ответ на западные санкции.

«Должным образом будет найдет успешный экономический ответ для того, чтобы совместная конкурентоспособность, углубление экономической интеграции были нарастающей практикой дня нынешнего и дня завтрашнего», - заявил он.

Белоруссия пообещала жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее замглавы Еврокомиссии Домбровскис заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике ЕС.