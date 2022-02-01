Кулеба заявил, что создание союза Украины, Британии и Польши откладывается

Дмитрий Кулеба рассказал, почему перенесли на неопределенный срок объявление о создании тройственного союза Украины, Великобритании и Польши. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник 1 февраля, что объявление о создании союза Украины, Британии и Польши переносится на неопределенный срок. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

Причиной, по которой откладывается реализация инициативы, Кулеба назвал болезнь главы британского МИД Лиз Трасс, у которой подтвердился коронавирус.

«Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата должны были сделать главы МИД трех стран завтра в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, у нее ковид, и мы переносим это объявление на более поздний срок», - написал Кулеба в соцсетях 1 февраля.

Также Кулеба поделился несколькими фактами о будущем альянсе.

Министр иностранных дел Украины опроверг информацию, что инициатором создания союза была Великобритания.

«Украина выступила с инициативой начать такое трехстороннее сотрудничество в октябре прошлого года (если честно, стыдно было видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписывали эту инициативу нашим партнерам)», - заявил Кулеба.

Министр объяснил выгоду создания «малых союзов».

«Суть в том, что мы не можем ожидать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам сегодня. Вот и сегодня мы добиваемся практического укрепления, объединяя дружные и близкие страны в малые союзы», - сказал он.

Дмитрий Кулеба рассказал, какие выгоды получат Украина, Великобритания и Польша при сотрудничестве в новом формате.

«Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистичным осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны Российской Федерации, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Объединяя наши усилия с Атлантикой, Балтикой и Черным морем, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом», - заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом формате сотрудничества Украины с Британией и Польшей, но не озвучил детали этого формата.