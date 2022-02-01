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В мире1 февраля 2022 13:10

Генерал ВСУ перечислил области Украины, «мечтающие» присоединиться к России

При этом Михаил Забродский не уточнил, по какой причине пришел к такому выводу
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Украинский генерал перечислил области страны, «мечтающие» присоединиться к России

Украинский генерал перечислил области страны, «мечтающие» присоединиться к России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Михаил Забродский перечислил регионы страны, которые, по его мнению, «мечтают» войти в состав России.

- Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы, — сказал он в эфире телеканала «Эспрессо».

При этом он не уточнил, по какой причине пришел к такому выводу.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада не приводят доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.