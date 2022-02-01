Голикова: в 2024 году россияне смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций за сутки

В 2024 году россияне смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 2024 году около 80% жителей России смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций в течение суток, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«К 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов», – рассказал вице-премьер на заседании правительства по реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

По ее словам, будут внедрены быстрые тесты на 43 инфекции. Кроме того, в 2024 году около 80 миллионов россиян смогут получать социальную поддержку по одному заявлению, заполненному на портале Госуслуг, или вообще без него.

Как писал сайт kp.ru, ранее Голикова сообщила, что в 2030 году в России появятся 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Их создание будет проходить в рамках проекта «Санитарный щит».