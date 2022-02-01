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Общество1 февраля 2022 13:12

Голикова: в 2024 году россияне смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций за сутки

Также 80 миллионов граждан смогут получать социальную поддержку по одному заявлению или вообще без него
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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В 2024 году россияне смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций за сутки

В 2024 году россияне смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 2024 году около 80% жителей России смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций в течение суток, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«К 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов», – рассказал вице-премьер на заседании правительства по реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

По ее словам, будут внедрены быстрые тесты на 43 инфекции. Кроме того, в 2024 году около 80 миллионов россиян смогут получать социальную поддержку по одному заявлению, заполненному на портале Госуслуг, или вообще без него.

Как писал сайт kp.ru, ранее Голикова сообщила, что в 2030 году в России появятся 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Их создание будет проходить в рамках проекта «Санитарный щит».