В Совфеде поддержали перевод максимума сотрудников на "удаленку"

Совфед оценил рекомендацию Минтруда России о переводе на "удаленку" максимально возможного числа сотрудников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев оценил рекомендацию Минтруда России о переводе на "удаленку" максимально возможного числа сотрудников.

«Я считаю, к такого рода советам следует прислушаться, так как они входят в общий перечень мер, принимаемых в нашей стране, чтобы граждане береглись в эти сложные времена... В настоящее время самое главное — уберечь людей и их здоровье. И делать это нужно так, чтобы их доходы не падали», — отметил сенатор в беседе с RT.

Он также выразил мнение, что повышение темпов вакцинации может хорошо отразиться на ситуации с пандемией.

Как ранее сообщал Kp.ru, российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений дала рекомендацию о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционную работу. Эта мера была предложена из-за роста заражений коронавирусом в стране.