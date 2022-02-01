Рада создаст комиссию по расследованию событий, повлекших потерю Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за создание следственной комиссии по расследования событий, повлекших потерю Крыма в 2014 году.

«Основными задачами временной следственной комиссии определены проведение проверки сведений о фактах содействия должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах; сбор информации и получение объяснений от лиц, вовлеченных в осуществление деятельности, связанной с кругом вопросов, для расследования которых образована временная следственная комиссия», – сообщается на сайте украинского парламента.

В состав комиссии войдут десять депутатов Верховной рады, уточняется в сообщении.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ и ввели против Москвы санкции.