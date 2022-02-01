В России появятся четыре платформы для быстрого создания вакцин в 2022 году

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году в стране появятся четыре платформы для быстрого создания вакцин. Об этом она рассказала на совещании с членами правительства страны о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

- В 2022 году <...> подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций, — сообщила Голикова.

Напомним, на сегодняшний день более 400 миллионов доз вакцины против COVID-19 «Спутник V» поставлено во всем мире, включая Россию. Об этом сообщили разработчики вакцины в своем официальном аккаунте Twitter. Вакцину «Спутник V» одобрили к применению к настоящему моменту в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек. А версию «Спутник Лайт» - более чем в 30 странах.

До этого Министерство здравоохранения РФ продлило срок годности вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» до девяти и десяти месяцев в зависимости от производственной площадки. В центре «Вектор» Роспотребнадзора отметили, что изменения в инструкции по применению препарата утверждены по результатам изучения стабильности вакцины.