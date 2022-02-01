Польские пограничники заявили, что белорусские военные обстреляли их сигнальной ракетой

Пограничная стража Польши заявила, что белорусские военные выпустили сигнальную ракету, которая упала на польской территории. Фото: Twitter Пограничной стражи Польши.

Об инциденте на польско-белорусской границе сообщила пресс-служба Пограничной стражи Польши. В Twitter ведомства сообщается, что в ночь на 1 февраля белорусские военные на границе выстрелили из сигнального оружия.

«Сегодня ночью в 01.40 на участке Беловежской заставы белорусские солдаты выстрелили из сигнального оружия. Ракета упала на польскую сторону. На этом месте находится постоянный пост польских служб», - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.

Госпогранкомитет Белоруссии пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что 25 января 2022 года Польша начала строить на границе с Белоруссией пятиметровую стену. Заграждение обойдется Польше в $160 млн. Предполагается, что оно будет построено в июне 2022 года.

Из-за проблем с нелегальными мигрантами Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до мая 2022 года.