В Свердловской области часть учащихся переводят на дистанционное обучение

В Свердловской область часть учащихся переводят на дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Свердловской области решили перевести часть учащихся на дистанционное обучение в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом. На «удаленку» уйдут ученики 1-8 классов и студенты колледжей и техникумов.

«Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели – до 16 февраля — уходят на дистант. Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше», – написал в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

Также детям и подросткам до 17 лет запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Исключение будет действовать для тех, у кого есть студенческий билет, поскольку студентам решено предоставить возможность посещать магазины, отметил Куйвашев. Несовершеннолетним запрещено посещать спортивные организации и клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ. Кроме того, кружкам и секциям рекомендовано с 2 по 16 февраля работать только дистанционно.

Как сообщил глава Свердловской области, в регионе во вторник, 1 февраля, зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом. Учитывая, что в больницах наблюдаются огромные очереди, решено вернуть часть ограничений, объяснил он.