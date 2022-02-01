Мишустин призвал продолжить решение проблем первичного звена здравоохранения России

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал продолжать решать проблемы первичного звена здравоохранения в стране.

- Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки, — сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ.

Уже сейчас необходимо сделать получение медпомощи более быстрым и удобным, отметил Мишустин. В частности, нужно ускорить процедуру записи к врачу и избавить медицинских работников от излишней бумажной волокиты, уточнил премьер.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2024 году около 80% жителей России смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций в течение суток. По ее словам, будут внедрены быстрые тесты на 43 инфекции. Кроме того, в 2024 году около 80 миллионов россиян смогут получать социальную поддержку по одному заявлению, заполненному на портале Госуслуг, или вообще без него.