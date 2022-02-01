В Праге протестующие против антиковидных мер принесли к парламенту виселицы

К зданию пришли примерно 600 участников акции, еще около сотни человек совершают на территории района круговые поездки на машинах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники протестного митинга против антиковидных ограничений в Праге принесли к зданию нижней палаты парламента несколько виселиц. Эти предметы призваны к символизировать удушающее влияние на бизнес и простых граждан, которое оказывают уже принятые и предполагаемые властями меры, сообщило Чешское ТВ.

К зданию пришли примерно 600 участников акции, еще около сотни человек совершают на территории этого района круговые поездки на машинах. Как отметил один из организаторов протеста, экс-депутат и владелец небольшого пивоваренного завода в городке Инце - Иржи Янечек, ни водители, ни участники митинга не хотят препятствовать движению на улицах или другими способами нарушать порядок.

"Наша цель - как можно более наглядным способом показать свое отношение к пандемическому закону, который депутаты хотят сейчас сделать еще более жестким. Бизнесмены уже сейчас задыхаются от воздействия антиковидных мер. Всем гражданам надоели ограничения и запреты – они хотят свободы", – рассказал Янечек представителям СМИ.

Ранее Kp.ru сообщал о том, почему в Европе отменяют антиковидные ограничения. Так, в Дании власти пошли на этот шаг из-за высокого уровня иммунизации населения, а также из-за того, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче, чем другие.