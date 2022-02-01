В Балашихе наледь с дома упала на женщину с двумя детьми Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

Прокуратура Московской области проводит проверку после того, как наледь упала с крыши дома на женщину с двумя детьми пяти и восьми лет.

Как сообщается на сайте ведомства, пострадавшие были доставлены в больницу. В ходе проверки правоохранители оценят соблюдение требований законодательства ответственными должностными лицами и их работу по уборке снежных навесов с кровель многоквартирных домов.

Как писал сайт kp.ru, 23 января 2021 в Саратове наледь с крыши дома рухнула на проходившего мимо 12-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и погиб.

В марте прошлого года в Самаре на ребенка упала наледь. Мальчика с травмами доставили в больницу. Предполагается, что снег мог сойти с крыши или с балкона. До этого а Мурманске упавшая с крыши наледь повредила машину.