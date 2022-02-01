Специалист по кадровым вопросам посоветовала, в какой месяц лучше просить прибавку к зарплате Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель направления подбора и адаптации сервиса hh.ru Олеся Плотникова дала совет, в какой месяц лучше просить прибавку к зарплате. Эксперт полагает, что лучшее время для таких разговоров - 2 и 4-й квартал года. В этот период происходит планирование бюджета на будущий год.

- Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать, чтобы ваша зарплата увеличилась? Оговорите сроки, когда можно вернуться к этому вопросу,— подчеркнула Плотникова в беседе с Ридусом.

Она отмечает, что в крупных компаниях обычно выстроены процесс оценки персонала и пересмотр зарплат происходит раз в год. Это делается в определенное время и после того, как оно прошло, почти невозможно получить положительное решение.

Если вы решили требовать прибавку к зарплате, то нужно подготовиться к разговору с руководством.

-Шантаж: „либо вы мне платите столько-то, либо я ухожу“ сработает максимум один раз, и то — если вы действительно незаменимы. Но после этого вы, скорее всего, вы автоматически попадете в кандидаты на скорое расставание, - рассказывает эксперт.

Капризничать и применять аргументы из серии «я у вас уже три года» - не стоит. Платят за результат, а не за выслугу лет.

Так же не стоит давить на личные проблемы: ипотеку, детей, родителей на иждивении. Сейчас к подобным причинам относятся скептически.

Хорошей стратегией будет сравнение своей зарплаты со средней по рынку. Если ваш доход ниже, то можно начинать разговор.

Но стоит не просто рассуждать, где и как, а ссылаться на конкретные факту.

Работодатель не обязан руководствоваться рыночными показателями, но если работник хороший, то этот аргумент может сработать.

Ранее исследование, проведенное hh.ru показало, что повышение зарплаты после разговора с начальником добивается 42% соискателей. Причем успехи у женщин в этом вопросе выше, чем у мужчин: среди первых получают прибавку после переговоров 46% респондентов, у вторых - 39%.