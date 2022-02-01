Мишустин призвал активнее привлекать в Россию студентов из-за рубежа Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал активнее привлекать в страну иностранных студентов. Для этого он предложил создать гибкий и оперативный инструментарий, который поможет заинтересовать иностранцев в получении образования в РФ.

«Существенная задача – это привлечение в Россию из-за рубежа квалифицированных кадров и талантливых молодых людей, которые, получив у нас образование, останутся здесь работать. Необходимо создать гибкий и оперативный инструментарий, который поможет заинтересовать молодежь в обучении в России. Обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, инвесторов и стартапов», – сказал премьер-министр на совещании правительства.

Привлечение иностранных студентов важно для экономического развития страны и продвижения ее интересов на постсоветском пространстве, отметил Мишустин. Кроме того, считает он, необходима единая система управления миграционными процессами, которая позволит оценить их влияние на социально-экономическое положение дел и потребность в трудовых ресурсах.