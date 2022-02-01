Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 15:23

В ЛНР возобновлен комендантский час

Глава ЛНР Пасечник сообщил о введении комендантского часа с 1 февраля 2022
Анна БЕЗРУКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Боец Народной милиции ЛНР в прифронтовом районе.

Боец Народной милиции ЛНР в прифронтовом районе.

Фото: REUTERS

Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возобновил действие комендантского часа в ЛНР с 1 февраля 2022-го года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Луганска.

Ранее Пасечник своим решением приостановил действие комендантского часа на некоторых территориях ЛНР (с 1 августа до 1 октября 2021 года, а затем – до 1 февраля 2021 года). Под это не попали только Кировск, Первомайск с Славяносербский район.

"Администрация Луганска напоминает, что с 1 февраля в ЛНР вновь начинает действовать режим комендантского часа", – рассказал журналистам представитель пресс-службы местной администрации.

Ранее Kp.ru сообщал, что в ЛНР не исключают наступления Украины на Донбасс в ближайшие дни. Там отметили, что военные действия могут начаться после прибытия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

0