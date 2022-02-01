В ЛНР возобновлен комендантский час

Боец Народной милиции ЛНР в прифронтовом районе. Фото: REUTERS

Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возобновил действие комендантского часа в ЛНР с 1 февраля 2022-го года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Луганска.

Ранее Пасечник своим решением приостановил действие комендантского часа на некоторых территориях ЛНР (с 1 августа до 1 октября 2021 года, а затем – до 1 февраля 2021 года). Под это не попали только Кировск, Первомайск с Славяносербский район.

"Администрация Луганска напоминает, что с 1 февраля в ЛНР вновь начинает действовать режим комендантского часа", – рассказал журналистам представитель пресс-службы местной администрации.

Ранее Kp.ru сообщал, что в ЛНР не исключают наступления Украины на Донбасс в ближайшие дни. Там отметили, что военные действия могут начаться после прибытия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.