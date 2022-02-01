Суд отказался досрочно освобождать из тюрьмы террориста Брейвика Фото: REUTERS

Норвежский суд отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении.

«Суд в Норвегии постановил, что убийца-неонацист Брейвик останется в тюрьме», – сообщается агентство France-Presse в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в январе 2021 в Норвегии начались судебные слушания по условно-досрочному освобождению из тюрьмы норвежского ультра-правого террориста Андерса Брейвика.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у правительственного здания в Осло, убив восьмерых и ранив десятки. Затем убийца приехал на остров Утойя близ столицы, где работал летний лагерь молодежного крыла норвежских социал-демократов. Брейвик их ненавидел, считая, что своей миграционной политикой они вредят стране. Открыв огонь из автомата, он устроил кровавую бойню, застрелив шестьдесят девять человек, большинство из которых были подростками.