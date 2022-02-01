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Общество1 февраля 2022 16:04

Мишустин рассказал, как сделать российские поликлиники удобнее

Мишустин поручил ускорить обслуживание в поликлиниках
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Михаил Мишустин рассказал, как сделать поликлиники более комфортными.

Михаил Мишустин рассказал, как сделать поликлиники более комфортными.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил сделать российские поликлиники удобнее для людей. Об этом шла речь на совещании по вопросам социально-экономического развития в правительстве РФ во вторник 1 февраля.

Мишустин отметил, что именно первичное звено здравоохранения во время пандемии столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки.

Глава правительства указал на важность индивидуального подхода к лечению пациентов и наметил направления, в которых надо работать, чтобы сделать посещение поликлиник более комфортным для пациентов.

«Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — сказал Мишустин.

Также премьер отметил важность создания современной инфраструктуры для реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией и заявил, что власти планируют обновление оборудования более чем в 60 процентах медицинских учреждений.

Ранее сообщалось об обнаружении нового штамма коронавирусной инфекции, который получил название «стелс-омикрон». Вот что о нем известно.