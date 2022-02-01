Джонсон и Зеленский пригрозили России серьезными последствиями в случае «вторжении» на Украину

Джонсон и Зеленский пригрозили России серьезными последствиями Фото: сайт офиса президента Украины

Россию ожидают серьезные последствия в случае «вторжения» на Украину, заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский.

«Лидеры предупредили, что любое вторжение России в Украину будет крупной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия. Украина и Великобритания договорились работать вместе, чтобы укрепить безопасность Украины и ее способность защищать себя», – приводится текст совместного заявления политиков на сайте канцелярии британского премьера.

На встрече Джонсона и Зеленского глава правительства Великобритании заявил, что Лондон направит Киеву дополнительно 88 миллионов фунтов стерлингов для того, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс пригрозила России самыми жесткими санкциями в случае ее «вторжения» на Украину. Они предполагают в частности заморозку активов российских компаний в Великобритании.