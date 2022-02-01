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Общество1 февраля 2022 19:54

Руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике опроверг предстоящее усложнение программы

Все изменения были озвучены перед началом нового учебного года
Елена АКИМОВА
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Руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике опроверг предстоящее усложнение программы

Руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике опроверг предстоящее усложнение программы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно выпускников и их родителей всполошила информация, что в 2022 году ЕГЭ по математике будет усложнен. Причем это коснется как базового, так и профильного экзамена.

Руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко поспешил порадовать выпускников - дополнительно усложнения заданий не будет.

Произошло недопонимание: профильное ведомство дало информацию об уже зафиксированной в ЕГЭ норме, усложненной ранее.

Все изменения к ЕГЭ объявляются 1 сентября, позднее по регламенту их не бывает. Еще в августе на сайте ФИПИ были опубликованы все материалы, они обсуждались на съезде учителей, на августовских семинарах.

Модель, по которой будут сдавать ЕГЭ в этом году, была представлена два года назад и успела пройти широкую апробацию. Базовый и профильный уровни по математике разделены окончательно.

Как пояснил эксперт сайту mk.ru, профильный уровень соответствует требованиям, которые заявляется в технических, экономических и других вузах, где есть специальности с математическим уклоном.

Для гуманитарный специальностей подойдет базовый уровень.

Стоит отметить, что теперь в базовую версию включены два задания по теории вероятности. Раньше было всего одно.

Три задания удалили, вместо низ добавили два новых. Сроки сдачи ЕГЭ по математике не изменятся.

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