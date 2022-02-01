«Газпром» переходит на поставки по суточным заявкам по трубопроводу «Ямал – Европа» Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» вновь переходит на суточные поставки газа через трубопровод «Ямал – Европа», как это происходило в декабре прошлого года.

Как свидетельствуют данные платформы GSA Platform, во вторник, 1 февраля, компания забронировала прямую прокачку голубого топлива по трубопроводу через Польшу 2 февраля 2022. В этот день через «Ямал – Европу» будет прокачано 12,5 миллиона кубометров газа. Это произойдет впервые за 43 дня.

Как писал сайт kp.ru, в декабре 2021 «Газпром» не приостановил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа». Магистраль проходит через территории это одна из стран, по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Пропускная способность трубопровода составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что компания не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что нет заявок от европейских потребителей.