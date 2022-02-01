Пентагон: Решение о переброске дополнительных сил США в Европу пока не принято

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о переброске дополнительных сил в Европу на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник, 1 февраля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«На сегодняшний день у нас нет объявлений по указам о развертывании или перемещении войск применительно к ситуации на Украине», - сказал официальный представитель Минобороны США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Джон Кирби говорил, что Штаты обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на восточный фланг альянса в Европе. По его словам, Вашингтон «ведет активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США» с целью выяснить, какие именно американские подразделения и вооружения «они хотели бы разместить и могли бы запросить».

Ранее 29 января президент США Джо Байден объявил о скорой переброске американских военных в Восточную Европу и в страны НАТО. Он сообщил, что это произойдет «в ближайшем будущем», но когда именно, он утонять не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как говорят в народе, кинули»: Путин рассказал об обмане НАТО и попытках втянуть Россию в войну

1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным поставки газа и ситуацию вокруг Украины. Встреча в Кремле длилась пять часов. В конце политики вышли к журналистам, чтобы сообщить, о чем получилось договориться. Российский президент впервые развернуто рассказал, что думает об ответе НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности (подробности).