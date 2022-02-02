Врач-ЛОР объяснил, кто рискует потерять голос после «омикрона» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, кто попадает в группу риска и может потерять голос из-за «омикрона». Врач предупреждает, что чем выше заразность у вируса, тем больше шансов, что он «зацепится» у лор-органов.

Многое зависит от иммунитета конкретного человека. Есть люди с повышенной чувствительность.

- Те у кого имеются патологией глотки или гортаноглотки вероятность потери голоса, пусть даже кратковременной, существует в достаточно большой степени, — подчеркнул врач в беседе с Пятым каналом.

Первым делом на заражение реагирует слизистая глотки, она воспаляется. Затем происходит отек, появляются так называемые дисфония — видоизменение голоса и возникновение охриплости, либо афония — полное отсутствие голоса.

Спрогнозировать последствия таких воздействий крайне сложно. Так как коронавирус является нейротропной инфекцией и поражает нервные окончания, то именно с лор-органами могут возникать особые проблемы. Так как там они присутствуют в гораздо большем количестве, чем в других органах и системах.

Люди, у которых удалены миндалины, попадают в группу особого риска. На этот орган приходится 80% нагрузки в сравнении с остальной лимфатической системой.

Врач рекомендует позаботиться о вакцинации – это поможет снизить тяжесть последствий, если все таки избежать заражения не удастся. В качестве профилактики можно обрабатывать носоглотку оральными антисептиками на водной основе (не на спирту!), а еще в большом количестве принимать витамин С в виде специальных препаратов и фруктов и употреблять много зелени для поддержания и укрепления иммунитета.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский соглашается, что вакцинация является самым надежным способом получить иммунитет к COVID-19.

В России стартовала вакцинация подростков от коронавируса. Пока "Спутник М" рассчитан на население в возрасте от 12 до 17 лет.

- Штаммы «омикрон» и «дельта», в отличие от других штаммов SARS-CoV-2, способны вызывать инфекции (иногда с тяжелыми последствиями) у детей и подростков. Это очень активная часть населения, у детей много контактов, - отметил вирусолог в беседе с Rt.

Тем временем врачи стали чаще диагностировать «длинный ковид» у детей. Заболевание может наблюдаться от четырех недель до нескольких месяцев. Недомогания проявляются у каждого по-разному. По словам врачей, «длинный ковид» может появится у человека практически любого возраста, передает телеканал "360".