Психолог дала советы, как избавиться от интернет-зависимости Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог Анастасия Волошина дала совет, как избавиться от интернет-зависимости. По словам эксперта, нужно стараться чаще отвлекать себя от гаджетов, придумывать различные занятия.

Например, отправиться в спортзал, чаще посещать театры, музеи, кино и не забывать встречаться с друзьями и знакомыми.

Безусловно, полностью отказаться от Всемирной паутины не получится, но нельзя забывать про реальную жизнь.

- Если вся ваша жизнь находится в онлайн-пространстве, нормой это назвать сложно, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Она советует задуматься и осознать, что реальность там, где физически находится тело, а не за монитором.

- Справиться с интернет-зависимостью поможет хорошая физическая активность — занятия спортом, теннис, плавание, бег и конечно, активные игры на свежем воздухе, -дает совет психолог.

Как можно больше внимания нужно уделять мероприятиям, которые помогут развить кругозор и расширить восприятие. Посещать события, способные помочь взглянуть на мир под другим углом.

Ранее эксперты по цифровой безопасности объяснили, какую информацию нельзя публиковать в открытом доступе. Это поможет избежать множества проблем, сообщает газета "Известия".

А специально для детей и подростков в школах предлагается ввести спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков».

- Инициатива здравая, потому что, к сожалению, не только дети, но и взрослые не обладают какими-то элементарными навыками по поведению в сети, по отношению к информации, которая там есть. Конечно, нужно преподавать какие-то азы, и, когда мы говорим о детях, было бы здорово, если бы это было в школе, - прокомментировала RT предложение Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребtнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.