В России выросло потребление водки на 2 процента Фото: архив "КП"

Россияне стали больше пить водки. Потребление данного алкоголя на душу населения выросло по итогам 2021 года на 2%. Теперь на человека приходится 5 литров.

Такие данные приводит Центр исследования федеральных и региональных рынков алкоголя, опираясь на объемы продаж, отраженные в ЕГАИС и численность населения в РФ.

В целом же, по итогам прошедшего года продажи всей спиртной продукции увеличились на 0,7% и составили 982,3 млн дал.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что в последние несколько лет рынок водки в стабилен. Продажи либо на одном уровне, либо немного растут. Спрос подстегивают кризисные ситуации в стране.

К тому же, за счет ужесточения борьбы с нелегальным алкоголем многие переходят на легальный продукт. Это тоже увеличивает объемы продаж.

- Тем не менее, на контрафактный оборот крепких напитков приходится порядка 30% рынка. В таких условиях сложно точно оценить потребление водки на душу населения, - заключил вадим Дробиз в беседе с газетой «Известия».

В свою очередь руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя в выходные дни.

Парламентарий отмечает, что запрет на торговлю спиртным в ночное время поможет снизить преступность в стране, сообщает RT.

Стоит отметить, что в 2022 году спиртные напитки выросли в цене. Водка подорожала на 28% с 243 до 261 рублей. А самый дешевый коньяк в магазинах подорожает с 446 до 480 рублей, пишет Life.