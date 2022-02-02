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Происшествия1 февраля 2022 22:32

При стрельбе возле школы в США погиб один ученик

Еще один школьник тяжело ранен, его доставили в больницу в критическом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Неизвестный открыл огонь рядом со школой, убит один ученик и ранен другой

Неизвестный открыл огонь рядом со школой, убит один ученик и ранен другой

Фото: REUTERS

Во вторник, 1 февраля, неизвестный открыл огонь рядом со школой в небольшим американском городке Ричфилд (штат Миннесота), в результате один ученик погиб, еще один получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Стрелку удалось скрыться с места преступления, его ищут.

О трагедии сообщает полицейское управление Ричфилда. По словам начальника местной полиции Джея Хенторна, когда сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову на место происшествия, они обнаружили двух школьников с огнестрельными ранениям на тротуаре рядом со школой. Один из них скончался от ран, второй остается в критическом состоянии.

«Это трагический день для города Ричфилд», - добавил Хенторн в своем заявлении для СМИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день произошла стрельба в одном из корпусов колледжа в городе Бриджуотер (штат Вирджиния), там полиция предполагаемого стрелка уже задержала. Информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет.

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