Небензя: Минские соглашения должны исполняться полностью, а не по частям

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил властям Украины о том, что Минские соглашения должны исполняться полностью, а не по частям, как хочет Киев. При этом он отметил, что нынешнее руководство Незалежной «не сделало ни одного движения для соблюдения обязательств» по минским договоренностям.

«Украинские власти открыто заявляют, что минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет», - сказал он 1 февраля на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе Всемирной организации.

Василий Небензя добавил, что поскольку «в целом Киев не совершил ни одного движения для соблюдения обязательств по минским соглашениям», на встрече Совбеза ООН, запланированной на 17 февраля, «мы, скорее всего, будем обсуждать не соблюдение, а невыполнение минских соглашений».

Ранее он рассказал журналистам о «парадоксе», который состоит в том, что минские соглашения не выполняет Украина, а «наказать» санкциями за это грозят Россию, хотя в них нет ни слова о Москве, а все обязательства, которые там изложены, касаются только Киева и Донбасса.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что «уже не помнит, кто подписал Минские соглашения», но «точно знает, кто должен их выполнять».

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Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские договоренности были подписаны несколько лет назад - сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске (подробности).