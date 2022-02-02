WP: При стрельбе в колледже в американском Бриджуотере погибли двое полицейских

Стрельба произошла в одном из корпусов колледжа в городе Бриджуотер Фото: REUTERS

В результате стрельбы на территории колледжа в американском городе Бриджуотер (штат Вирджиния) были убиты двое полицейских кампуса, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление руководства учебного заведения для студентов и сотрудников. По данным издания, погибшие были близкими друзьями.

«Сегодня в нашем студенческом городке произошла невыразимая трагедия. Двух членов семьи Бриджуотерского колледжа бессмысленно и жестоко забрали у нас. Скорбим», - говорится в сообщении на странице колледжа в Twitter.

Ранее сообщалось, что предполагаемый стрелок задержан, его личность пока не раскрывается. Мотивы злоумышленника выясняют следователи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день, 1 февраля, неизвестный открыл огонь рядом со школой в небольшим американском городке Ричфилд (штат Миннесота), в результате один ученик погиб, еще один получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии.