ВВС Турции обстреляли позиции Рабочей партии Курдистана в Ираке

Турецкие истребители обстреляли позиции РПК в провинции Эрбиль на севере Ирака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на среду, 2 февраля, истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Эрбиль на севере Ирака, есть погибшие и раненые в результате обстрела, передает местный телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в службах безопасности арабской республики.

«Турецкие истребители провели бомбардировку объектов РПК в районе лагеря Махмур. По предварительным данным, убиты и ранены восемь человек, включая одного из командиров РПК», - сообщил собеседник канала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Турция уже несколько лет проводит в Ираке военную операцию против боевиков РПК, которую в Анкаре считают террористической организацией и одной из самых главных угроз для страны. Турецкая армия периодически наносит точечные удары по позициям курдских вооруженных формирований в Ираке.

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