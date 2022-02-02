Глава Пентагона в феврале посетит Европу, чтобы обсудить с союзниками по НАТО ситуацию вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале посетит Европу, чтобы обсудить с союзниками по НАТО ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Глава американского военного ведомства намерен принять во встрече своих коллег из стран Североатлантического альянса, которая запланирована на 16-17 февраля.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сообщила на своей странице в Twitter корреспондент радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) Карла Бэбб.

«Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины, сказал мне пресс-секретарь Пентагона в интервью для «Голоса Америки», - написала она.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что российских войск на границе с Украиной нет, поэтому Москва не понимает, откуда у Запада появились «данные» об их численности. Накануне американский постпред Линда Томас-Гринфилд заявила, что на границе якобы находятся свыше 100 тысяч российских военных.

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