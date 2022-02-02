Pfizer подала в США заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса для детей до пяти лет

Гендиректор фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фармацевтическая корпорация Pfizer на фоне распространения в США нового штамма коронавируса «омикрон» подала в американское Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) заявку на одобрение своей вакцины против COVID-19 для прививок совсем маленьким детям – от шести месяцев до пяти лет.

«В связи с ростом числа госпитализаций детей младше пяти лет, заболевших COVID-19, наша общая с FDA цель заключается в том, чтобы подготовиться к будущим вариантам инфекции и дать родителям возможность защитить своих детей от этого вируса», - заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Глава компании также отметил, что для «высокого уровня защиты» от инфекции малышам нужны будут три дозы вакцины, но пока заявка подана на одобрение только двух, передает ТАСС.

«Если мы получим разрешение на применение двух доз, родители получат возможность начать вакцинацию детей от COVID-19, ожидая одобрения применения третьей дозы», - пояснил Бурла Альберт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года в США разрешили прививать против коронавируса вакциной Pfizer детей от пяти до 11 лет. А на следующий день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим препаратом умер подросток.

Совместное исследование ВОЗ и Имперского колледжа в Лондоне показало, что «омикрон» в разы сильнее «дельты» по способности пробивать иммунную защиту у переболевших и вакцинированных. «КП» вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым разбирается, значит ли это, что мы оказались бессильны перед «омикроном».

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