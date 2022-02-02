Журналисты узнали, что Украина начала закупки российского газа у Венгрии

Журналисты выяснили, что Украина закупает у Венгрии российский газ Фото: REUTERS

Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, сообщает "Страна.ua".

"Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через "Турецкий" или "Северные потоки“)", - говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале издания.

Напомним, впервые за всю историю Украина начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом во вторник, 1 февраля в соцсетях рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что некоторые страны Европы могут столкнуться с газовыми проблемами этой зимой, но не Венгрия. Российский лидер уточнил, что страна готова увеличить объемы поставляемого голубого топлива.

До этого Орбан не скрывал, что одна из целей его визита в Москву - увеличение поставок голубого топлива из России.

"Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте", - заявлял премьер Венгрии.