Эпидемиолог заявила, что вакцина от гриппа помогает иммунитету справиться с коронавирусом

В Роспотребнадзоре подтвердили, что вакцина от гриппа помогает справиться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вакцина от гриппа помогает иммунитету справиться и с коронавирусом.

"По этому поводу существуют научные исследования, которые опубликованы в высокорейтинговых зарубежных журналах. <...> Была публикация итальянских ученых, которые показали, что пожилые люди в северных провинциях Италии, которые провакцинировались от гриппа, значительно реже умирали от COVID-19", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru"

Эпидемиолог отметила, что вакцинироваться от гриппа россияне не спешат - в 2021 году это сделали на 10% меньше человек, чем в 2020.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов анонсировал создание единой вакцины от гриппа и коронавируса.

"Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно", - цитирует слова специалиста ФАН.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию коронавируса с ровными результатами, не допуская слишком высоких цифр заболеваемости COVID-19, передает RT.