Эпидемиолог Пшеничная рассказала, что штамм вируса гриппа H3N2 поражает верхние отделы дыхательных путей

Специалист отметила, что при этой разновидности болезни часто развиваются бактериальные осложнения со стороны нижних отделов дыхательных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что штамм вируса гриппа H3N2, циркулирующий по России, в отличие от распространенного ранее Н1N1, поражает верхние отделы дыхательных путей.

"Если вирус гриппа Н1N1 умел активно размножаться в нижних отделах дыхательных путей, - то есть в легких, и уже в середине первой недели заболевания, где-то на 3-5 день болезни у пациента могли появиться признаки вирусной пневмонии, - то вирус гриппа H3N2 не отличается этой особенностью. Он поражает в основном верхние отделы дыхательных путей", - пояснила специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист отметила, что при этой разновидности болезни также часто развиваются бактериальные осложнения со стороны нижних отделов дыхательных путей.

Ранее Пшеничная заявила, что симптомы "Омикрона" у привитых и переболевших напоминают грипп. Она отметила, что у вакцинированных от коронавируса и перенесших заболевание пациентов при "Омикроне" фиксируется высокая температура, прозрачные выделения из носа, першение в горле, а также сухой кашель, передает ФАН.

Накануне основатель и гендиректор Института стволовых клеток человека Артур Исаев заявлял, что России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавирусной инфекции и гриппа, рассказывают "Известия".