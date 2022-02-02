Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым

Нурсултан Назарбаев Фото: REUTERS

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял поправки Сената, отменяющие норму согласования политики страны с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

При этом Назарбаеву оставили право выступать перед парламентом республики и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для Казахстана вопросов, а также входить в состав Конституционного совета республики.

До этого Сенат отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и Ассамблее народа (АНК).

Напомним, власти Казахстана собираются открыть постоянное представительство страны при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. В пояснительной записке к президентскому указу отмечается, что данный документ разработан с целью приведения статуса полномочного представителя республики в Постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой при Организации Договора о коллективной безопасности, а также законодательством Казахстана в сфере дипломатической службы.