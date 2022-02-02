В России на 200% выросло число атак программ-вымогателей Фото: Архив "КП"

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков рассказал, что в России в 2021 году число атак программ-вымогателей выросло более чем на 200 процентов.

"Средняя сумма выплаченного выкупа в России в 2021 году составляет три миллиона рублей, максимальная - 40 миллионов рублей. А вот рекорд по максимальной сумме запрашиваемого выкупа поставила группировка OldGremlin - они рассчитывали получить от жертвы 250 миллионов рублей", - пояснил Волков в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что основными целями хакеров становятся работающие онлайн ритейлеры, а также различные производственные компании, которые понесут критические для бизнеса убытки даже в случае однодневного простоя.

Ранее эксперты компании StormWall заявили, что в течение 2021 года хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки, рассказывает RT.

Накануне сообщалось, что в России пресечена деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения, передают "Известия"