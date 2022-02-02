Сенатор Косачев заявил, что переговоры Джонсона и Зеленского провалились

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского завершились провалом, так как политики пытались решить свои проблемы в ущерб национальным и общеевропейским интересам, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", - написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам, Косачева в противоположность этому можно привести переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где "миссия удалась", так как участники диалога отстаивали национальные интересы, учитывая и общеевропейские.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Напомним, 1 февраля в Москве завершилась встреча Владимира Путина и Виктора Орбана. Она продолжалась пять часов.