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Здоровье2 февраля 2022 7:46

Роспотребнадзор: "Омикрон" почти полностью завоевал Москву и Петербург

Роспотребнадзор: Почти у 80% больных коронавирусом в Москве и Петербурге выявили омикрон-штамм
Анастасия СОБОЛЕВА
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80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон"

80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омикрон-штамм в Москве и Петербурге выявляют чаще всего у болеющих коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов - это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", - пояснила Попова в интервью РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что оставшиеся 20% в двух российских столицах приходится на штамм "дельта". При этом она подчеркнула, что эта разновидность коронавирусной инфекции несет особую опасность для людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом.

По словам эксперта, массовое наступление "омикрона" привело к повышение количества заражений среди работающих людей от 30 до 49 лет и подростков от 15 до 18 лет. Вместе с тем, почти "накрывший" Москву и Питер штамм реже поражает пожилых людей.

Напомним, ранее kp.ru писал о характерных именно для нового омикрон-штамма COVID19 необычных симптомах, которыми поделился американский врач. К обычным симптомам ОРВИ добавились тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита.