В Петербурге возбуждено уголовное дело после конфликта оперативницы и сотрудников ГИБДД

Полиция начала проверку после избиения девушки сотрудниками ГИБДД в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» после конфликта оперативницы и сотрудников местного ГИБДД.

Мужчина, избивший девушку задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

До этого в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области организовали проверку инцидента. В ведомстве уточнили, что после проверки будет дана оценка действий всех участников конфликта.

Как пишет «КП-Петербург», видео жесткого задержания девушки-оперативника в одном из отделов полиции в Василеостровском районе было опубликовано в Сети. Известно, что инспекторы заметили у женщины, одетой в гражданское, табельное оружие и потребовали, чтобы она предоставила удостоверение сотрудника уголовного розыска. Однако девушка отказалась делать это, сославшись на то, что находится у себя на работе. Женщину стали задерживать, заламывая ей руки.

Ранее в Новосибирске сотрудницу полиции около отдела по вопросам миграции Ленинского района окружила толпа мигрантов. Между ними началась громкая перепалка, которую заметили прохожие и написали об этом в соцсетях. В МВД КП-Новосибирск пояснили, что до серьезного конфликта там дело не дошло и в полицию по данному факту заявления не поступало. Та самая сотрудница ОВМ проинформировала мигрантов о сложившейся у них проблеме, организовала очередность и оформила всем нужные документы.