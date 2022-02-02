Политолог Кортунов считает, что у Великобритании и Польши есть свои интересы в альянсе с Киевом Фото: REUTERS

Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что новый трехсторонний альянс Великобритании с Украиной и Польшей станет частью новой внешнеполитической стратегии Лондона.

По его мнению, с помощью этого альянса Польша показывает, что хоть и является членом Европейского Союза, но у нее есть свой собственный взгляд на европейские дела.

"Я думаю, что Польша рассчитывает если не на некое лидерство, то во всяком случае активную роль", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, и мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости", - цитирует украинского президента телеканал "360".

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил об утрате независимости Украины. По его мнению, на сегодняшний день олигархи стали последним оплотом украинского суверенитета, передает ФАН.