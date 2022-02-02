Экс-гендиректор Антипинского НПЗ задержан в Италии

Геннадий Лисовиченко Фото: соцсети

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко задержан итальянской полицией. Россию уведомили о задержании.

- В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Уточняется, что о задержании уведомили российских правоохранителей. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Лисовиченко.

Напомним, что бывший менеджер завода в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным объектом для предприятия. После продажи путь был взят заводом в аренду, тем самым АНПЗ причинен существенный вред. Бывший глава завода был объявлен в международный розыск.