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Общество2 февраля 2022 8:10

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ задержан в Италии

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Геннадия Лисовиченко
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Геннадий Лисовиченко Фото: соцсети

Геннадий Лисовиченко Фото: соцсети

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко задержан итальянской полицией. Россию уведомили о задержании.

- В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Уточняется, что о задержании уведомили российских правоохранителей. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Лисовиченко.

Напомним, что бывший менеджер завода в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным объектом для предприятия. После продажи путь был взят заводом в аренду, тем самым АНПЗ причинен существенный вред. Бывший глава завода был объявлен в международный розыск.