Канадцы высмеяли своего министра обороны из-за угроз в адрес России

Канадцы посмеялись над угрозами своего министра обороны в адрес России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Канады Аниты Ананд в эфире телеканала CBC предупредила Россию, что ей предстоит выбирать между переговорами по Украине и жесткими санкциями. В комментариях читатели высмеяли воинственный настрой чиновницы.

"А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на нее вот-вот нападут русские? Разве она не должна прятаться вместе с [премьер-министром Канады] Трюдо", - написал пользователь Mark Deckard, намекая на смену расположения резиденции председателя правительства из-за протестов в стране.

Другой комментатор Johnathon Jimmy вспомнил, что в эфире этого же телеканала слышал, что и в протестах канадских дальнобойщиков обвиняют Россию, якобы, это месть за позицию Канады по Украине.

Пользователь Peter James Chin добавил, что канадские чиновники просто пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем, говоря об Украине чтобы поднять свои рейтинги.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый министр иностранных дел Канады Мелани Жоли почтила память киевских бойцов, погибших во внутриукраинском конфликте на Донбассе, написав в своем Twitter, что она почтила память украинцев, "павших в войне с Россией". На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, следовало бы также почтить память мирных жертв операций НАТО, в которых участвовали в том числе и канадские военнослужащие, например, в Югославии.