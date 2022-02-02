Роспотребнадзор: Вакцинация от COVID-19 останется и после конца пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После завершения коронавирусной пандемии вакцинация от нее, скорее всего, останется. Об этом в среду, 2 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящий момент ученые разрабатывают новую вакцину против COVID19, которая будет защищать организм сразу от нескольких штаммов вируса.

"Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет", - отметила глава ведомства в интервью РИА Новости.

Попова подчеркнула, что COVID19 начал вести себя как сезонный вирус и распространяться очень быстро, поэтому не допустить массового заражения может только вакцинация.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре предупредили о тяжелом течении болезни у тех пациентов, кто одновременно заразился гриппом и коронавирусной инфекцией.