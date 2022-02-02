Посол Денисов сообщил о координации усилий Китая и России по противодействию санкциям

Пекин и Москва в последние годы много обсуждают тему более широкого использования нацвалют во взаиморасчетах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай все чаще поднимают вопрос использования национальных валют во взаимных расчетах, а также координируют усилия по противодействию санкциям, рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире Youtube канала "Cоловьев Live".

"То, что эти ограничения отрицательно сказываются на некоторых аспектах наших отношений, это и правда так. Допустим, банковские расчеты... Если на какой-то российский банк наложены санкции, то получателям нашей продукции из Китая довольно сложно нам заплатить, хотя у них есть средства и желание это сделать", – отметил Денисов.

Также посол добавил, что, в частности, по этой причине Пекин и Москва в последние годы много обсуждают тему более широкого использования нацвалют во взаиморасчетах.

Как ранее писал Kp.ru, президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения между РФ и Китаем "образцом международного сотрудничества в XXI веке". Также российский лидер отметил рост товарооборота между странами в 2021 году, что побило показатели допандемийного периода.