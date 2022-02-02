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Политика2 февраля 2022 8:38

Посол Денисов сообщил о координации усилий Китая и России по противодействию санкциям

Он подчеркнул негативное влияние санкций на отношения двух стран
Анна БЕЗРУКОВА
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Пекин и Москва в последние годы много обсуждают тему более широкого использования нацвалют во взаиморасчетах

Пекин и Москва в последние годы много обсуждают тему более широкого использования нацвалют во взаиморасчетах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай все чаще поднимают вопрос использования национальных валют во взаимных расчетах, а также координируют усилия по противодействию санкциям, рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире Youtube канала "Cоловьев Live".

"То, что эти ограничения отрицательно сказываются на некоторых аспектах наших отношений, это и правда так. Допустим, банковские расчеты... Если на какой-то российский банк наложены санкции, то получателям нашей продукции из Китая довольно сложно нам заплатить, хотя у них есть средства и желание это сделать", – отметил Денисов.

Также посол добавил, что, в частности, по этой причине Пекин и Москва в последние годы много обсуждают тему более широкого использования нацвалют во взаиморасчетах.

Как ранее писал Kp.ru, президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения между РФ и Китаем "образцом международного сотрудничества в XXI веке". Также российский лидер отметил рост товарооборота между странами в 2021 году, что побило показатели допандемийного периода.

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