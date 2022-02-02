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Здоровье2 февраля 2022 8:30

Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа

Попова сообщила, что коронавирус отличается от гриппа тромбообразованием
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анна Попова

Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция отличается от гриппа тромбообразованием. Отличать болезни крайне важно, так как они лечатся по-разному, отметила она.

- При ковиде могут образовываться тромбы, а при гриппе наоборот, он сопровождается сильным кровотечением. Поэтому здесь важно не перепутать и не переназначить разные лекарства, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Чтобы быстро отличать болезни, на приемах у врачей стали использовать быстрые тесты на коронавирус, сообщила Попова.

Ранее Анна Попова сообщила, что людям, которые получили прививки против коронавируса, не нужно в течение семи дней соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19. По словам Анны Поповой, «по этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей, привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».