Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция отличается от гриппа тромбообразованием. Отличать болезни крайне важно, так как они лечатся по-разному, отметила она.

- При ковиде могут образовываться тромбы, а при гриппе наоборот, он сопровождается сильным кровотечением. Поэтому здесь важно не перепутать и не переназначить разные лекарства, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Чтобы быстро отличать болезни, на приемах у врачей стали использовать быстрые тесты на коронавирус, сообщила Попова.

Ранее Анна Попова сообщила, что людям, которые получили прививки против коронавируса, не нужно в течение семи дней соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19. По словам Анны Поповой, «по этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей, привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».