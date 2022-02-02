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Здоровье2 февраля 2022 8:40

Глава ковидного госпиталя рассказал, что симптомы "омикрона" похожи на сезонный грипп

Пациенты стали реже испытывать "классические" признаки коронавируса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Светлана Маковеева

Светлана Маковеева

Фото: REUTERS

Мутировавший штамм коронавируса "омикрон" по симптомам больше похож на сезонный грипп, чем на предшествующие штаммы COVID-19, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Семашко Заур Шугушев.

"Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса, - подчеркнул Шугуев. - Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции".

По его словам, изменилась и тяжесть состояния пациентов, попадающих в ковидные госпитали. Три из четырех пациентов – среднетяжелые, констатировал врач.

Он уточнил, что не связывает это исключительно с особенностями нового штамма, так как информированность людей об опасности коронавируса выросла, и они реже занимаются самолечением, что зачастую приводило к тяжелым случаям и летальным исходам. Кроме того, свою роль сыграла вакцинация.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь лекарственных препаратов, которые демонстрируют эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".