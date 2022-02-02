Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилову

МИД сообщил, что Россия ограничила въезд госсекретарю МВД Черногории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России сообщила, что РФ запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Причиной стало то, что страна дала убежище Тельману Исмаилову.

- 2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что мера была принята в связи с предоставлением российскому предпринимателю Тельману Исмаилову политического убежища. В МИД напомнили, что он был объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений в России.

Как писал сайт kp.ru, предприниматель был задержан 1 октября 2021 в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Экс-владелец Черкизовского рынка был заочно арестован еще в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева.

Позже суд в Черногории отправил Исмаилова в экстрадиционный изолятор, а Россия направила запрос о выдаче бизнесмена. Позже адвокат предпринимателя сообщил, что он получил политическое убежище в Черногории.