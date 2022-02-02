Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за слов о холокосте

Заявление актрисы вызвало бурю негодования у общественности, многие обвинили ее в антисемитизме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал ABCNews отстранил голливудскую актрису Вупи Голдберг на две недели от роли соведущей в проекте The View после высказываний о холокосте. Об этом во вторник, 2 февраля сообщило издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, президент телеканала Ким Годвин отстранила телеведущую на две недели за её оскорбительные комментарии.

"Несмотря на то, что Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев", – подчеркнула Годвин.

Напомним, скандал вокруг Вупи Голберг развернулся днем ранее. В эфире ток-шоу The View актриса заявила, что, по ее мнению, холокост якобы не является проблемой расы и не связан с превосходством белой расы. "Это про негуманное отношение человека к человеку", - уточнила Голдберг. Заявление актрисы вызвало бурю негодования у общественности, многие обвинили ее в антисемитизме.

Позднее на другом американском телешоу актриса принесла свои извинения за свое высказывание, а также написала об этом пост в Twitter.