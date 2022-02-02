Мария Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на реплику руководителя внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, в которой последняя утверждает, что британцы поддерживают балтийских союзников через Черное море.

"Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Черное море, а через Балтийское. ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Чёрного", - поправила британского дипломата Захарова в сообщении, опубликованном в ее телеграм-канале.

Одним уличением Трасс в незнании географии Захарова не ограничилась, и поиронизировала на тему, как можно "защитить Прибалтику" через Черное море.

"Страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Чёрного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море — приплыли", - написала официальный представитель МИД РФ.

Дли британской дипломатии есть и еще один вариант - со стороны Черного моря через Северный Ледовитый океан, пошутила Захарова.

"Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот "хайли-лайкли" образованием? ", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова задала три вопроса Лиз Трасс, которая заявила, что Украина пережила немало вторжений – "от монголов до татар".

Во-первых, российский дипломат поинтересовалась, сколько лет прошло между этими двумя вторжениями: монголов и татар.

"О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?", - озвучила второй вопрос Захарова.

В последнюю очередь представитель МИД России спросила, "какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом".