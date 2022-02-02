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Общество2 февраля 2022 9:10

МВД предложило учитывать наличие семьи в России при проверке иностранцев на нежелательность

Информации о том, будет ли это препятствовать или помогать принятию решения о нежелательности, пока нет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В России предложили учитывать наличие семьи при проверке иностранцев на нежелательность

В России предложили учитывать наличие семьи при проверке иностранцев на нежелательность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД опубликовало проект нового приказа ведомства, предлагающего внести изменения в процесс принятия решения о нежелательности иностранцев.

Как пишут «Ведомости», МВД предложило учитывать наличие семьи в России. Однако не уточняется, будет ли это препятствовать или помогать принятию решения о нежелательности.

- Но если решили указать, что нужно выяснить наличие семьи в России, то тогда должны и указать, каким образом это влияет на процедуру. Если же этого нет, то остается возможность двойного толкования и выдворения людей, у которых в России осталась семья, — заметил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

Напомним, Совет Федерации РФ рассмотрит поправки к законопроекту «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающие лишение гражданства и депортацию для уроженцев других стран, которых поймали на незаконном обороте алкоголя. В перечень преступлений, которые влекут за собой лишение гражданства, планируется добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным исходам или тяжелым последствиям для здоровья граждан, а также для бюджетно-финансовой системы страны.

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